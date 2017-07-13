İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak üçüncü yıldızı formasına takan ve Pepe'yi kadrosuna katan Beşiktaş, 2.10 otanla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

FENERBAHÇE 2., GALATASARAY 3. SIRADA

Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Kameni transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 3.00 oran verilirken, Belhanda, Gomis ve Maicon'u transfer eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için de 4.50 oran verildi.

TRABZONSPOR'A 1'E 30 ORAN

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'e 10.00 oran verilirken, Trabzonspor'a ise 30.00 oran verildi.

Kaynak: haberinburada