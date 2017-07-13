Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Belli Oldu
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI BELLİ OLDU

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonluk bahislerinde Beşiktaş'ı favori gösterdi. Listenin 2. sırasında F.Bahçe, 3. sırasında G.Saray var.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Belli Oldu(8/10)4

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak üçüncü yıldızı formasına takan ve Pepe'yi kadrosuna katan Beşiktaş, 2.10 otanla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

FENERBAHÇE 2., GALATASARAY 3. SIRADA

Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Kameni transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 3.00 oran verilirken, Belhanda, Gomis ve Maicon'u transfer eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için de 4.50 oran verildi.

TRABZONSPOR'A 1'E 30 ORAN

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'e 10.00 oran verilirken, Trabzonspor'a ise 30.00 oran verildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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