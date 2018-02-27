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Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

SÜPER LİGDE ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İŞTE FAVORİ TAKIM

Spor Toto Süper Ligde, 23. bitimiyle şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa favori Galatasaray'ın oranını 2,60'dan 2,35'e indirdi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım(7/10)3

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk favorisi olarak Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray'ın oranı 2,35 olarak belirlendi. Derbide Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ın oranı 3,50, Fenerbahçe'nin oranı 3,50 olarak açıklandı.

Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,10'dan 3,40'a çıktı.

İŞTE GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

GALATASARAY

Eski: 2,60

Yeni: 2,35

FENERBAHÇE

Eski: 2,90

Yeni: 3,50

BEŞİKTAŞ

Eski: 4,20

Yeni: 3,50

TRABZONSPOR

Eski: 200,00

Yeni: 500,00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Eski: 3,10

Yeni: 3,40

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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