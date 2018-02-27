SÜPER LİGDE ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İŞTE FAVORİ TAKIM
Spor Toto Süper Ligde, 23. bitimiyle şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa favori Galatasaray'ın oranını 2,60'dan 2,35'e indirdi.
İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk favorisi olarak Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray'ın oranı 2,35 olarak belirlendi. Derbide Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ın oranı 3,50, Fenerbahçe'nin oranı 3,50 olarak açıklandı.
Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,10'dan 3,40'a çıktı.
İŞTE GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
GALATASARAY
Eski: 2,60
Yeni: 2,35
FENERBAHÇE
Eski: 2,90
Yeni: 3,50
BEŞİKTAŞ
Eski: 4,20
Yeni: 3,50
TRABZONSPOR
Eski: 200,00
Yeni: 500,00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Eski: 3,10
Yeni: 3,40
Kaynak: haberinburada
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