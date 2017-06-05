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süper lig'de sarı kırmızı modası

SÜPER LİG'DE SARI KIRMIZI MODASI

TFF 1'Lig'den Süper lige yükselen son takım İzmir temsilcisi Göztepe ile birlikte 2017-2018 sezonunda mücadele eden takımlardan 4'ü sarı kırmızılı forma giyecek. Böylece Süper ligin yeni sezonda ağırlıklı rengi sarı kırmızı oldu.

Tarih : 05 Haziran 2017, 14:22
Puan Ver : Süper Lig'de Sarı Kırmızı Modası(6/10)8


2016-2017 sezonunda sarı kırmızılı formayla ter döken Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından averajla 64 puanla 4'üncü sırada yer alırken, sezonu 15'inci sırada tamamlayan Kayserispor.



Sarı kırmızılı formayla TFF 1'inci Lig'den, bu sezon önce Evkur Yeni Malatyaspor, ardından da dün oynanan final maçında rakibi Eskişehirspor'u penaltılarla eleyen İzmir'in köklü kulübü Göztepe süper lige çıkınca, yeni sezonda Süper ligin rengi, sarı kırmızı oldu.



 



kaynak:sabah








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