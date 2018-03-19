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Süper Ligde seyirci sayısı resmen patlama yaptı

SÜPER LİGDE SEYİRCİ SAYISI RESMEN PATLAMA YAPTI

Süper Lig maçlarının 25 hafta sonunda toplam 2,9 milyon liralık bilet satışı gerçekleşirken, son 5 yılın en seyircili sezonunun yaşandığı ortaya çıktı.

Tarih : 19 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Patlama Yaptı(9/10)5

Süper Lig maçlarının 25 hafta sonunda toplam 2,9 milyon liralık bilet satışı gerçekleşirken, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 45 arttığı tespit edildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Süper Lig bilet hasılatlarını ve 25 hafta sonundaki seyirci sayılarını inceledi. Ajans Press'in Passolig verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Süper Lig maçlarında 25 hafta sonunda toplam 2,9 milyon liralık bilet satışı gerçekleşirken, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 45 arttığı tespit edildi. Elde edilen hasılata kombine ve loca gelirleri dahil edilmezken, geçen yılın rakamlarına bakıldığında 2 milyon liralık bilet satıldığı görüldü.

EN FAZLA TARAFTAR GALATASARAY'DA

Ajans Press ve ITS Medya'nın gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, Süper Lig başlangıcından bugüne dek 50 bin 468 habere konu oldu. Medya başlıklarından yaşanan şampiyonluk yarışı, ligde kalma mücadelesi ve hakem kararları en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Oynanan maçlar 25 hafta boyunca toplam 2 milyon 909 bin 503 seyirci tarafından izlenirken, maç başına düşen ortalama seyirci sayısı 12 bin 931 olarak gerçekleşti. Böylelikle, geçen yıla oranla seyirci ortalamasının 4 bin arttığı belirlendi. Süper Lig'in en çok taraftara oynayan kulübü ise 505 bin 509 ile Galatasaray oldu. Galatasaray'ı 364 bin 691 seyirciyle Beşiktaş takip ederken, üçüncü sırada 344 bin 609 seyirciyle Fenerbahçe izledi. Buna karşın en az taraftarı ağırlayan takım 19 bin 872 ile Osmanlıspor olarak belirlendi. Osmanlıspor'u da 32 bin 430 ile Kasımpaşa, 34 bin 903 ile Gençlerbirliği takip etti.

4 TAKIMIN ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR

13 maçta en yüksek taraftarı ağırlayan takım Galatasaray, taraftar sayısıyla doğru orantılı olarak bilet geliri en yüksek takım oldu. Aynı zamanda Süper Lig'deki seyirci ortalamalarında 30 bin barajını iki takım geçti. Galatasaray kendi sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 38 bin 885 taraftara oynarken, Beşiktaş Vodafone Park'ta çıktığı 12 karşılaşmada ortalama 33 bin 154 taraftara oynadı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor ise 20 bin barajını geçmeyi başardı. 10 bin barajının altında kalan takımlar da; Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir, Akhisarspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Osmanlıspor oldu. Bu sezon hareketliliği için yorum yapan bazı uzmanlar, Süper Lig'in seyirci sayısının rekora koşmasının en büyük nedeni olarak, son yılların en heyecanlı maçlarına ev sahipliği yapmasını ve şampiyonluk yarışının ligin son haftalarına kadar devam edeceği öngörüsü oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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