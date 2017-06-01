Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı

süper lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

SÜPER LİG'DE SON HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 12:51
Puan Ver : Süper Lig'de Son Haftanın Hakemleri Belli Oldu(5/10)3


Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



2 Haziran Cuma

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

17.00 Akhisar Belediyespor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor: Suat Arslanboğa



3 Haziran Cumartesi

14.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Barış Şimşek

17.00 Trabzonspor - Bursaspor: Fırat Aydınus

17.00 Adanaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

17.00 Beşiktaş - Osmanlıspor: Arda Kardeşler



 



kaynak:sabah








Etiketler: Süper  Lig  De  Son  Haftanın  Hakemleri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER