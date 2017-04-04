SÜPER LİG'DE TAKIM SAYISI ARTIYOR!
Yayıncı kuruluşun yanı sıra Türk futbolunun önde gelen aktörlerinin de talebi doğrultusunda lige dinamizm kazandırmak amacıyla yeni sezonda böyle bir yapılanmaya gidileceği ifade edildi
Yayıncı kuruluşun yanı sıra Türk futbolunun önde gelen aktörlerinin de talebi doğrultusunda lige dinamizm kazandırmak amacıyla yeni sezonda böyle bir yapılanmaya gidileceği ifade edildi.
Bu bağlamda yeni sezonda küme düşme olmayacağı, TFF 1. Lig'den ise 3 takımın Süper Lig'e yükseleceği bildirildi.
Bir sonraki sezon ise takım sayısının 20 olacağı, Avrupa'nın birçok önde liginde de aynı sistemin uygulanmasının bu konuda model oluşturduğu öğrenildi.
kaynak:sabah
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