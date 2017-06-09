

Süper Lig'de sezon sona ererken, 18 takımdan 12'si sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Başarının gelmesi adına büyük uğraşlar vererek oldukça yüksek paralar harcayan kulüplerin teknik adam konusunda istikrarı yakalayamaması ise düşünülmesi gereken bir konu olarak duruyor.Süper Lig'de sezon boyunca beklenen performansı ve istikrarı yakalayamayan 12 takımda teknik direktör değişikliğine gidildi. Galatasaray, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor, Gaziantespor, Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor kan değişikliği yapan ekiplerdi.







GALATASARAY



Jan Olde Riekerink ile 2016-2017 sezonuna başlayan sarı-kırmızılılar, Hollandalı teknik adam yönetiminde 20 hafta geçirdi. Bu haftalar içinde 12 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik sonucu 39 puanla 3. sırada bulunan Cimbom, Riekerink'in ayrılmasından sonra takımın başına Igor Tudor'u geçirdi. Tudor'la da başarıyı yakalamayan sarı-kırmızılılar sezonu 20 galibiyet, 10 mağlubiyet, 4 beraberlikle topladığı 64 puanla 4. sırada tamamladı.







AKHİSAR BELEDİYESPOR



Sezona Cihat Arslan ile başlayan Akhisar Belediyespor'da, ligin 2. haftasında transfer konusunda yaşanan görüş ayrılıklarından sonra tecrübeli teknik adamın sözleşmesini karşılıklı feshedilmişti. Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Tolunay Kafkas oturdu. 24 hafta takımın başında kalan Kafkas, 26. haftada görevinden ayrıldı ve yerine Okan Buruk geldi. Buruk'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen Akhisar, 43 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve sezonu 48 puanla 7. sırada tamamladı.











kaynak:sabah