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Süper Ligde Ümit Özat rüzgarı

SÜPER LİGDE ÜMİT ÖZAT RÜZGARI

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, göreve gelişinin ardından 10 maçta 18 puan topladı ve küme düşme hattından uzaklaştı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Süper Ligde Ümit Özat Rüzgarı(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğin tekrardan el değiştirmesini sağlayan Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'ın gelişinin ardından yaşanan değişim, gözle görülür şekilde fark edildi.

Sezona Ankara ekibinin başında başlayan ancak 4'üncü haftada takımdan gönderilen Ümit Özat, 13'üncü haftada tekrardan kırmızı-siyahlı takımın başına getirildi. Gençlerbirliği'nde bu sezonki ikinci dönemine 8 puanla son sırada başlayan Ümit Özat, takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'u 4-0 ile geçmeyi başardı.

Tecrübeli hoca ve takımı, daha sonrasında çıktığı 10 maçta 18 puan toplamayı başardı.

5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

13'üncü haftada, 30 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan Başkent ekibi, tecrübeli hoca ile çıktığı 10 karşılaşmada ise sadece 6 gol yedi. Kırmızı-siyahlı ekip çıktığı 10 maçın 5'inde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR VE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN 1'ER PUAN

Ümit Özat'ın takımın başına gelmesinin ardından sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Bursaspor'a mağlup olan Gençlerbirliği, ligde ise Fenerbahçe, Trabzonspr ve Medipol Başakşehir gibi zirveyi zorlayan takımlardan puan almayı başardı. Kırmızı-siyahlılar; deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe ile 2-2, Medipol Başakşehir ile ise 1-1 berabere kaldı.

DEVRE ARASINDA 4 TRANSFER

Küme düşme hattında yer alan takımların aksine az ama nokta transferler yapan Başkent ekibi; Antalyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Aydın Karabulut, Fransa Birinci Lig ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Beninli orta saha Stephane Sessegnon, Bursaspor'dan forvet Deniz Yılmaz ve Fransa'nın St. Etienne takımda forma giyen Florentin Pogba'yı kadrosuna katmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligde  Ümit  Özat  Rüzgarı    haber

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