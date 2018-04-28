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Süper Lige çıkan futbolcular, soyunma odasını bastı

SÜPER LİGE ÇIKAN FUTBOLCULAR, SOYUNMA ODASINI BASTI

Ankaragücü futbolcuları, Manisaspor'u yenerek Süper Lige çıktıkları maç sonrası basın toplantı odasını suyla bastı.

Tarih : 28 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Süper Lige Çıkan Futbolcular, Soyunma Odasını Bastı(10/10)6

Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından basın toplantısını basan Ankaragücü futbolcuları Teknik Direktör İsmail Kartal'ın başından aşağıya su dökerek kutlama yaptı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Manisa'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Burada kazanıp, son maçı da kazanıp kendi evimizde süper lige çıkmayı hedefliyorduk. Bugünkü galibiyetimizle, rakiplerimizin de kaybetmesiyle bugün de süper lige çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puanı aldık, rakiplerimiz de puan kaybetti.

"ÇOK SIKINTI YAŞADIK AMA BAŞARDIK"

Bugün muhteşem taraftarımız, camiamız, başkanımız, yöneticimiz, medyamız hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum. Bütün sezon başından beri amacımız buydu. Çok şükür bugün beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama bu taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Bugün Süper Lige çıktık. Bu takımın süper ligdeki konumu Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun. Bundan sonra güzel bir planlamayla bu takımın geleceği ile ilgili neler olacağını oturup konuşacağız hep beraber. Şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var" dedi.

FUTBOLCULAR TOPLANTI ODASINI BASTI

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı sırasında Ankaragücü futbolcuları ellerinde su şişeleriyle bir anda toplantı odasına girdi. Basın toplantısına gelen futbolcular, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın başından aşağıya su dökerek kutlama yaptı. Kartal, yaşadığı bir anlık şaşkınlık sonrası futbolcuların sevincine ortak oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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