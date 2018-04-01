SÜPER LİGE DAMGA VURAN GOL! MUSLERA'YI ORTA SAHADAN AVLADI
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Kucka Galatasaray maçının 90+2'inci dakikasında orta sahadan gol attı.
Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı.
Mücadeleyi 2-0 yenik durumda devam eden Trabzonspor'da Kucka muazzam bir gole imza attı.
ORTA SAHADAN AVLADI
Kucka Galatasaylı Feghouli'nin müdahalesi ile yerde kaldıktan sonra serbest vuruşu hızlıca kullandı.
Muslera'nın önde olduğunu gören yıldız futbolcu muhteşem bir vuruş ile farkı bire indiren golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1 mağlup oldu.
Kaynak: haberinburada
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