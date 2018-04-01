Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-0 yenik durumda devam eden Trabzonspor'da Kucka muazzam bir gole imza attı.

ORTA SAHADAN AVLADI

Kucka Galatasaylı Feghouli'nin müdahalesi ile yerde kaldıktan sonra serbest vuruşu hızlıca kullandı.

Muslera'nın önde olduğunu gören yıldız futbolcu muhteşem bir vuruş ile farkı bire indiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: haberinburada