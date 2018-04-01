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Süper Lige Damga Vuran Gol! Muslera'yı Orta Sahadan Avladı
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Süper Lige damga vuran gol! Muslera'yı orta sahadan avladı

SÜPER LİGE DAMGA VURAN GOL! MUSLERA'YI ORTA SAHADAN AVLADI

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Kucka Galatasaray maçının 90+2'inci dakikasında orta sahadan gol attı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Süper Lige Damga Vuran Gol! Muslera'yı Orta Sahadan Avladı(10/10)6

Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-0 yenik durumda devam eden Trabzonspor'da Kucka muazzam bir gole imza attı.

ORTA SAHADAN AVLADI

Kucka Galatasaylı Feghouli'nin müdahalesi ile yerde kaldıktan sonra serbest vuruşu hızlıca kullandı.

Muslera'nın önde olduğunu gören yıldız futbolcu muhteşem bir vuruş ile farkı bire indiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1 mağlup oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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