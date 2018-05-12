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Süper Lige Yükselen Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i İstiyor

SÜPER LİGE YÜKSELEN ÇAYKUR RİZESPOR, GALATASARAY'DAN YASİN ÖZTEKİN'İ İSTİYOR

1 sezon aradan sonra Süper Lige geri dönen Çaykur Rizespor, transferde düğmeye bastı. Gol kralı Samudio'nun bonservisini alan yeşil-mavililer, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i istiyor.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Süper Lige Yükselen Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i İstiyor(9/10)5

1.Ligde şampiyon olan Çaykur Rizespor'da, Süper Lig hazırlıkları erkenden başladı. İbrahim Üzülmez yönetiminde 1 sezon aradan sonra geri dönen Karadeniz ekibi, transferde hızlı davranacak. İlk olarak 20 golle krallık tacını takan Samudio'nun bonservisini alan Rizespor, yurt içinden 3 oyuncunun peşinde. Yeşil-Mavililer, sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Yasin Öztekin ile dirsek temasına geçerken, Göztepe ile bu transferde yarışıyor.

TOM'UN BONSERVİSİ YOK

Şampiyon aynı zamanda Göztepe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin'i de istiyor. Daha önce Gençlerbirliği'nde Selçuk ile birlikte çalışan İbrahim Üzülmez, 36 yaşındaki futbolcu için oldukça ısrarcı. Çaykur Rize'nin gündemindeki bir diğer oyuncu ise Tom. Bu sezon Elazığspor'da harikalar yaratan ve çıktığı 28 maçta 8 gol, 11 asistle oynayan yıldız orta saha daha önce Başakşehir forması giymişti. Bonservis maliyeti olmadığı için önümüzdeki günlerde Karadeniz ekibi, bu transferi noktalamayı hedefliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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