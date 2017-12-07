SÜPER LİGİN 15. HAFTASINDA HAKEMLER BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Ligin 15. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
YARIN
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
9 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk
10 ARALIK PAZAR
14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan
16.30 Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.30 Kayserispor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
11 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek
Kaynak: haberinburada
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