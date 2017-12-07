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Süper Ligin 15. Haftasında Hakemler Belli Oldu

SÜPER LİGİN 15. HAFTASINDA HAKEMLER BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Ligin 15. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Tarih : 07 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : Süper Ligin 15. Haftasında Hakemler Belli Oldu(9/10)5

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

YARIN

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

9 ARALIK CUMARTESİ

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk

10 ARALIK PAZAR

14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

16.30 Demir Grup Sivasspor- Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.30 Kayserispor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

11 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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