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Süper Ligin 17. Haftasında Hakemler Belli Oldu

SÜPER LİGİN 17. HAFTASINDA HAKEMLER BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligin 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 13:40
Puan Ver : Süper Ligin 17. Haftasında Hakemler Belli Oldu(7/10)3

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

22 ARALIK CUMA

20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

23 ARALIK CUMARTESİ

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 ARALIK PAZAR

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.30 Galatasaray-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

25 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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