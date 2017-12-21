SÜPER LİGİN 17. HAFTASINDA HAKEMLER BELLİ OLDU
Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligin 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 ARALIK CUMA
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 ARALIK PAZAR
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
Kaynak: haberinburada
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