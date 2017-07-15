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Süper Lig'in golcüsü Çin'e transfer oldu

SÜPER LİG'İN GOLCÜSÜ ÇİN'E TRANSFER OLDU

Akhisar Belediyespor ile anlaşamayan Ricardo Vaz Te, Çin'in Henan Jianye takımına transfer oldu.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Süper Lig'in Golcüsü Çin'e Transfer Oldu(8/10)4

Akhisar Belediyespor'un iç transferde anlaşma sağlayamadığı Ricardo Vaz Te, Çin'in Henan Jianye takımına transfer oldu.

İNGİLTERE TECRÜBESİ VAR

Çin kulübü Portekizli futbolcunun transferini resmi sitesinden duyururken İngilizce ve Çince, "Hoşgeldin Vaz Te" ifadesini kullandı. 2014-15'te Westham United, 2015-16'da Charlton Athletic'ten yarım sezon kiralanan yıldız futbolcu, geçen sezon ise tüm lig boyuncu yeşil siyahlı formayı giydi.

GEÇEN SENE 25 GOL ATTI

Geride bıraktığımız sezon müthiş bir performans sergileyen Vaz Te, ligde 11, kupada 14 olmak üzere rakip fileleri 25 kez sarsarak transferin en gözde isimlerinden biri oldu. Akhisar Belediyespor'dan bu sezon için geçen sezonki ücretinin iki katını istediği bildirdilen Portekizli golcünün adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anıldı. Vaz Te'yi Çin'e kaptıran Akhisar Belediyespor, Portekizli futbolcunun boşluğunu Eskişehirsporlu Ofoedu ile doldurmayı planlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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