SÜPER LİGİN LİDERİ, NASRİ BOMBASINI PATLATIYOR
Süper Ligde lider Başakşehir, Antalyaspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Samir Nasri ile temasa geçti.
Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki sezon ilk yarıyı lider bitiren Başakşehir gücüne güç katmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla dolduran Turuncu-Lacivertliler'in devre arası için Samir Nasri'yi gündemine aldığı iddia edildi.
TEMASA GEÇTİLER
10 numara pozisyonuna takıma seviye atlatacak bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen İstanbul ekibinin Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızın menaceriyle temasa geçtiği öne sürüldü. Eşyalarını toplayarak ülkesine giden Nasri'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmeye ve Başakşehir'den gelen öneriye çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.
YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR
Öte yandan Başakşehir'in gelen tekliflerle de gündemi hayli yoğun. Anadolu takımları özellikle Mehmet Batdal ve İrfan Can Kahveci'yi kiralamak adına adeta sıraya girmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise şimdilik her iki oyuncuyu da takımda tutmayı hedeflediği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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