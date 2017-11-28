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Süper Ligin Sürpriz Golcüsü: Aziz Behich

SÜPER LİGİN SÜRPRİZ GOLCÜSÜ: AZİZ BEHİCH

Bursaspor'da 5. sezonunu geçiren Avustralyalı futbolcu Aziz Behich, sol bekte görev yapmasına karşılık bu sezon attığı 4 goller adından söz ettirmeyi başardı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 20:40
Puan Ver : Süper Ligin Sürpriz Golcüsü: Aziz Behich(9/10)5

Yeşil-beyazlı ekibin 26 yaşındaki oyuncusu Aziz Behich, bu sezon henüz 13. haftası geride kalan Süper Lig'de kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI

Avustralyalı oyuncu sol bekte görev almasına rağmen ligde attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Bursaspor'un Karabükspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta şık bir gole imza atan Aziz Behicih'in Süper Lig'de 1 de asisti bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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