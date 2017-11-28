Yeşil-beyazlı ekibin 26 yaşındaki oyuncusu Aziz Behich, bu sezon henüz 13. haftası geride kalan Süper Lig'de kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI

Avustralyalı oyuncu sol bekte görev almasına rağmen ligde attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Bursaspor'un Karabükspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta şık bir gole imza atan Aziz Behicih'in Süper Lig'de 1 de asisti bulunuyor.

Kaynak: haberinburada