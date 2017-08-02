SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ YENİ MALATYASPOR, ASTON VİLLA'DAN TRANSFER YAPTI
Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Aston Villa forması giyen Aly Cissokho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, İngiliz kulübü Aston Villa'dan transfer ettiği yeni transferi Aly Cissokho'ya imza töreni düzenledi.
SÖZLEŞME İKİ YILLIK
Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır'ın hazır bulunduğu imza töreninde Sissokko, kendisini 2 yıllığına Evkur Yeni Malatyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar