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Süper Lig'in Yeni Ekibi Yeni Malatyaspor, Aston Villa'dan Transfer Yaptı

SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ YENİ MALATYASPOR, ASTON VİLLA'DAN TRANSFER YAPTI

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Aston Villa forması giyen Aly Cissokho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Süper Lig'in Yeni Ekibi Yeni Malatyaspor, Aston Villa'dan Transfer Yaptı(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, İngiliz kulübü Aston Villa'dan transfer ettiği yeni transferi Aly Cissokho'ya imza töreni düzenledi.

SÖZLEŞME İKİ YILLIK

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır'ın hazır bulunduğu imza töreninde Sissokko, kendisini 2 yıllığına Evkur Yeni Malatyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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