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Süper Ligin yıldızı, eşyalarını toplayıp şehri terk etti

SÜPER LİGİN YILDIZI, EŞYALARINI TOPLAYIP ŞEHRİ TERK ETTİ

Antalyaspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Samir Nasri, kaldığı otelden eşyalarını toplayarak şehri terk etti.

Tarih : 27 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Süper Ligin Yıldızı, Eşyalarını Toplayıp Şehri Terk Etti(6/10)2

Ali Şafak Öztürk'ün Başkanlığı bırakmasının ardından Antalyaspor ile yolları ayırmak isteyen Samir Nasri eşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı.

Antalyaspor'dan yıllık 7.5 milyon Euro ücret aldığı iddia edilen Nasri için Nice ve Marsilya kulübünün devrede olduğu ifade edildi.

DÖNMEK İSTEMİYOR

Fanatik'in haberine göre; kaldığı oteldeki eşyalarını toplayarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetmek istediği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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