Kayserispor'un büyük umutlarla transfer ettiği Asamoah Gyan, bir türlü düzelmeyen sakatlığından dolayı futbolu bırakma kararı aldı.

Kayserispor'un sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Asamaoh Gyan yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü form tutmadı ve Süper Lig'de ilk yarının hayal kırıklığı yaratan ismi oldu.

Bir türlü düzelmeyen sakatlığından dolayı futbola odaklanamadığını belirten Ganalı yıldız sürpriz bir kararla futbol hayatını noktaladı. Kararını menajerine ileten 32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Kayserispor yönetimiyle bir araya geldikten sonra resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ KURUYOR

Asamoah Gyan ayrıca ülkesi Gana'da hava yolu şirketi kurmaya hazırlanıyor. Bunun için gerekli izinleri alan golcü oyuncu "Futbolu bıraktıktan sonra pilotluk eğitimi alacağım. Benim için yarı zamanlı bir iş olacağını umuyorum. Kariyerimde pek çok şey öğrendim; liderlik, belirleyicilik, mental güç vs... Ekibimle de araştırmalar yaptık. Hava yolu şirketi kurma fikri 2012'den beri vardı. Doğru zamanı bekledim." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: haberinburada