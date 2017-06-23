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süper loto çekilişinde büyük ikramiye 10. kez devretti

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 10. KEZ DEVRETTİ

Süper Loto çekiliş sonuçları her perşembe akşamı olduğu gibi bu perşembe akşamı da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:09
Puan Ver : Süper Loto Çekilişinde Büyük İkramiye 10. Kez Devretti(6/10)7


Süper Loto çekiliş sonuçları her perşembe akşamı olduğu gibi bu perşembe akşamı da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçları bu hafta 10. devrini gerçekleştirdi ve büyük ikramiyeyi bu hafta da kazanan çıkmadı. Süper Loto'da büyük ikramiye tam tamına 25.066.109,96 TL'ye yükseldi. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 505. hafta çekilişinde 5 bilen 113 kişi 12 bin 3 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 529 kişi 193 lira 65'er kuruş, 3 bilen 167 bin 14 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 5 milyon 327 bin 924 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 847 bin 597 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 152 bin 698 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.



 



kaynak:hürriyet








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