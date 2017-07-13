Nintendo'nun mobil platformlar için yayınladığı ilk oyunu Super Mario Run, satış rakamları ile hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz sene mobil platformlar için de oyun geliştirme kararı alan Nintendo, en büyük kozunu ilk olarak sahneye çıkarmıştı. Android ve iOS platformları için bir Super Mario oyunu geliştiren Nintendo, oyunun pazarlamasında önemli hatalar yaptı. Super Mario Run ismi ile farklı bir konseptte karşımıza çıkan Japon teknoloji devi, ilk mobil oyununu iPhone 7 lansmanında tanıtmıştı.



İlk olarak iOS için yayınlanan Super Mario Run, satış rakamları söz konusu olduğunda beklentilerin uzağında kaldı. Android'te de aynı şekilde hayal kırıklığına neden olan yapım hakkında konuşan Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, pek de iyi şeyler söylemedi.



Kimishima, Super Mario Run'ın çıktığından beri 150 milyondan fazla indirildiğini, fakat oyunu satın alan kesimin 15 milyonu bile bulmadığını belirtti. Kimishima, Nintendo'nun diğer mobil oyunu Fire Emblem Heroes'in 15 milyonluk indirilme rakamına karşın, Super Mario Run'dan daha fazla kazandırdığına dikkat çekti.



Nintendo'nun Super Mario Run'da oyun içi satın alımlar yerine, oyunun tam sürümünü para ile satması büyük bir hata olarak lanse ediliyor. Zira oyunun tam sürümünün ücretsiz olarak sunularak, oyun içi satın alımlardan kazanılacak olan meblağ çok daha fazla olabilirdi.



Muhtemelen Nintendo önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yapımlarda aynı hatalara düşmeyecektir.