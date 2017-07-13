İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı
Tünelde Şov Yapan Motosikletli Genç Felaketten Kıl Payı Kurtuldu
Erdoğan'a Suikast Düzenleyen Fetö'cüler Mahkemeye 'hero' Yazılı Tişörtle Geldi
Fenerbahçe, Manchester City'de Forma Giyen Bony İle Anlaştı
Arabanın Vites Kutusundan Yılan Çıktı
Erdoğan'la Röportaj Yapan Bbc Muhabirinden Övgü Dolu Sözler
Mahalleli Personelleri Rehin Aldı, Devreye Polis Girdi
Abd'nin Ardından Almanya'dan Da 15 Temmuz Uyarısı: Kalabalıktan Uzak Durun
Fenerbahçe'yi Mesut Edecek
Dünyanın Beklediği Boks Maçı Öncesinde Mayweather İle Mcgregor Karşı Karşıya Geldi
Super Mario Run Hayal Kırıklığı Yaratmaya Devam Ediyor
Valve, Rekor Sayıda Steam Kullanıcısını Banladı!
Motogp 17 Bu Hafta Raflardaki Yerini Alacak
13 Milyon Euro'ya Roma'ya Giden Cengiz Ünder, Başakşehir'den Ayrıldı
Lg V30 İşte Böyle Görünecek!
Adana'da Deaş'ın 'meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı
Fetö'nün Yeni Finans Kaynağı Work And Travel
Son Dakika! Yapımcı Ve Yönetmen Ali Avcı, Fetö'den Gözaltına Alındı
Almanya'dan Ayrılan Hamit, Süper Lig'e Dönüyor
Hukuk Ve Vergi Şirketi Andersen Global, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

super mario run hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor

SUPER MARİO RUN HAYAL KIRIKLIĞI YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Nintendo'nun mobil platformlar için yayınladığı ilk oyunu Super Mario Run, satış rakamları ile hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:14
Puan Ver : Super Mario Run Hayal Kırıklığı Yaratmaya Devam Ediyor(8/10)5


Geçtiğimiz sene mobil platformlar için de oyun geliştirme kararı alan Nintendo, en büyük kozunu ilk olarak sahneye çıkarmıştı. Android ve iOS platformları için bir Super Mario oyunu geliştiren Nintendo, oyunun pazarlamasında önemli hatalar yaptı. Super Mario Run ismi ile farklı bir konseptte karşımıza çıkan Japon teknoloji devi, ilk mobil oyununu iPhone 7 lansmanında tanıtmıştı.



İlk olarak iOS için yayınlanan Super Mario Run, satış rakamları söz konusu olduğunda beklentilerin uzağında kaldı. Android'te de aynı şekilde hayal kırıklığına neden olan yapım hakkında konuşan Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, pek de iyi şeyler söylemedi.



Kimishima, Super Mario Run'ın çıktığından beri 150 milyondan fazla indirildiğini, fakat oyunu satın alan kesimin 15 milyonu bile bulmadığını belirtti. Kimishima, Nintendo'nun diğer mobil oyunu Fire Emblem Heroes'in 15 milyonluk indirilme rakamına karşın, Super Mario Run'dan daha fazla kazandırdığına dikkat çekti.



Nintendo'nun Super Mario Run'da oyun içi satın alımlar yerine, oyunun tam sürümünü para ile satması büyük bir hata olarak lanse ediliyor. Zira oyunun tam sürümünün ücretsiz olarak sunularak, oyun içi satın alımlardan kazanılacak olan meblağ çok daha fazla olabilirdi.



Muhtemelen Nintendo önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yapımlarda aynı hatalara düşmeyecektir.








Etiketler: Super  Mario  Run  Hayal  Kırıklığı  Yaratmaya  Devam  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER