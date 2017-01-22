Türkiye'de Şu Anda Her 3 Kişiden Birisi Fazla Kilolu
Ahmet Kural Ve Murat Cemcir'den Yeni Dizi Sinyali
21 Ocak Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları
Dünya Devinden Tedarikçisine Dava!
Bekçi, Kulübesinde Ölü Bulundu
Gambiya'nın Mağlup Devlet Başkanı Ülkeyi Terk Etti
Mardin'de Bir Terörist Öldürüldü!
Şüpheli Paketten Bakın Ne Çıktı ?
Melih Gökçek Açıkladı: Ulus Pavyonları Tarih Oluyor
Usta Oyuncu Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Oldu
Beyaz Saray'dan Çıktı, Eve Trenle Döndü!
Mülteci Kampında Patlama !
Tendürek Dağı'na Operasyon Başlatıldı!
Karşınızda 2018 Ford Mustang
Imagine Cup İçin Başvurular Başladı
Gabe Newell Donald Trump Yarışı
Gmail Kullanıcıları Saldırı Altında!
Binlerce Kişi Galaxy Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor
Norveç, Ulusal Analog Radyo Yayınlarını Sonlandırdı

ŞÜPHELİ PAKETTEN BAKIN NE ÇIKTI ?


ŞÜPHELİ PAKETTEN BAKIN NE ÇIKTI ?
Tarih : 22 Ocak 2017, 09:52
Puan Ver : Şüpheli Paketten Bakın Ne Çıktı ?(6/10)5


VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde, terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.



İpekyolu İlçesi'ne bağlı Alipaşa Mahallesi'nde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bırakılan pusetin içerisinde bebek olduğunu belirledi.








Etiketler: Şüpheli  Paketten  Bakın  Ne  Çıktı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER