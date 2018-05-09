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Sürekli Hakaret Edilen Bitki Sararıp Soldu
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Sürekli Hakaret Edilen Bitki Sararıp Soldu

SÜREKLİ HAKARET EDİLEN BİTKİ SARARIP SOLDU

Yapılan deneyde birbirinin aynısı olan ve aynı şartlarda tutulan iki bitkiden güzel sözler söyleneni yeşerirken sürekli kötü sözler söylenen ise soldu.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Sürekli Hakaret Edilen Bitki Sararıp Soldu(7/10)3

IKEA'nın desteğiyle gerçekleştirilen bir deneyde, 1 ay boyunca aynı şartlarda güneş görüp su verilen 2 bitkiden, sürekli güzel sözler söylenen yeşerdi büyüdü; kötü sözler söylenip küfür edilen ise sararıp soldu.

BİRİNİ ÖVÜP DİĞERİNE SÖVDÜLER

Bir ilkokula fiziksel olarak aynı koşullara sahip iki bitki konuldu.

İkisine de aynı miktarda su verildi, ikisi de aynı oranda güneş ışığına bırakıldı. Ancak bir farkla; okuldaki çocuklardan bir ay boyunca bitkilerden birine küfür dolu aşağılayıcı sözler, diğerine de övgü dolu sözler söylemeleri istendi.

ARADAKİ FARK ŞAŞIRTTI

Bir ay boyunca gözlem altında tutulan bitkilerde şok edici bir farkla karşılaşıldı. Kötü muameleye maruz kalan bitki solup giderken, övgü dolu sözle sarf edilen bitkinin yemyeşil, canlı bir şekilde büyümeye devam ettiği gözlendi.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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