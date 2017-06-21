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surface laptop ve surface pro satışa çıktı

SURFACE LAPTOP VE SURFACE PRO SATIŞA ÇIKTI

Microsoft, mayıs ayında resmen tanıttığı yeni Surface Laptop ve Surface Pro'yu satışa çıkardı. İki cihazın da fiyatları resmi olarak açıklandı.

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:57
Puan Ver : Surface Laptop Ve Surface Pro Satışa Çıktı(5/10)2


Microsoft, mayıs ayında resmen tanıttığı yeni Surface Laptop ve Surface Pro'yu satışa çıkardı. İki cihazın da fiyatları resmi olarak açıklandı.



Amerikalı teknoloji devi Microsoft geçtiğimiz ay Surface yeni ürünler tanıttı. Şirket hem yepyeni bir Surface Laptop, hem de Surface Pro'nun yeni bir modelini resmen tanıttı. Windows 10S'un ilk amiral gemisi olan Surface Laptop, dün Surface Pro ile birlikte satışa çıktı. Microsoft'un yeni 2 in 1 cihazları 25 ülkede satışa sunuldu.



Ancak Surface Laptop şimdilik sadece Core i5 yongalı versiyonuyla satışa çıktı. Microsoft Core i7 yongalı versiyonun da çok yakında raflardaki yerini alacağını açıkladı. Surface Laptop ABD'de 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Surface Pro ise 799 dolara raflardaki yerini aldı. Ancak Surface Pro'nun yanında Surface Pen (elektronik kalem) bulunmuyor. Bu elektronik kalemin fiyatı ise 99 dolar.



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