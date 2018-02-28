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Suriye gerilimine Kuzey Kore'de katıldı! Nükleer silah hazırlıyor

SURİYE GERİLİMİNE KUZEY KORE'DE KATILDI! NÜKLEER SİLAH HAZIRLIYOR

Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiği belirtildi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : Suriye Gerilimine Kuzey Kore'de Katıldı! Nükleer Silah Hazırlıyor(8/10)4

New York Times gazetesininin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım komitesinin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore'nin, asite dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyalleri Suriye'ye gönderdiği ifade edildi.

İKİ GEMİ ULUSLARARASI SULARDA DURDURULDU

Haberde, geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında kullanılan asite dirençli kiremit taşıyan ve Şam'a giden iki geminin uluslararası sularda durdurulduğuna dikkat çekildi.

KUZEY KORELİ TEKNİSYENLER SURİYE'DE

Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin Suriye'de kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışırken görüldüğü belirtilen haberde, raporun, Suriye ile Kuzey Kore arasındaki bu ticaretin Suriye'nin kimyasal silah bulundurmaya devam etmesine ve Kuzey Kore'ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine katkı sağlayacağına işaret ettiği vurgulandı.

YASAKLI MALZEMELER GÖNDERİLDİ

Haberde, olası kimyasal silah bileşenlerinin, 2012-2017 yıllarında Kuzey Kore'den Suriye'ye gönderilen, askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek yasaklı balistik füze ve malzemelerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Haberde, raporu hazırlayan uzmanların, ellerindeki kanıtlarla, Kuzey Kore ile Suriye arasında kimyasal silahlar konusunda "mevcut ve devam eden bir iş birliği" olup olmadığını söylemenin zor olduğunu belirttikleri aktarıldı.

BM'DEN ÜLKELERE ÇAĞRI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, raporu henüz görmediğini ancak bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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