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Suriye İle İlgili Bomba İddia!

SURİYE İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA!


SURİYE İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA!
Tarih : 07 Nisan 2017, 09:53
Puan Ver : Suriye İle İlgili Bomba İddia!(8/10)5


Ünlü Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.



Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Suriye  İle  İlgili  Bomba  İddia    haber

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