Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgenaral Viktor Poznihir, Rus askeri polisinin, kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Doğu Guta'nın Duma ilçesine yarın gireceğini duyurdu.

ASKERİ POLİSLER DUMA'YA GÖNDERİLECEK

Rusya Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Korgeneral Viktor Poznihir, Rus askeri polisinin Duma'ya gireceğini söyledi.

BEYAZ BARETLİLER'İ SUÇLADI

Sputnik'in aktardığı habere göre Duma'dan alınan toprak üzerinde yaptıkları analizlerde herhangi bir zehre rastlamadıklarını öne süren Poznihir, Nusra Cephesi ile bağlantılı Beyaz Baretliler grubunun kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi gösterdiğini savundu.

PUTİN: SAĞ DUYUNUN HAKİM OLMASINI UMUYORUZ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın "Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor." tehdidinin ardından sağduyu mesajı verip, "Dünyadaki durum endişe verici. Sağ duyunun hakim olmasını umuyoruz." dedi.

Kaynak: haberinburada