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'SURİYE OPERASYONU KAPIDA' DEDİRTEN BİR KARAR DAHA!


'Suriye operasyonu kapıda' dedirten bir karar daha!
Tarih : 10 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : 'suriye Operasyonu Kapıda' Dedirten Bir Karar Daha!(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden sonra Savunma Bakanı Jim Mattis'in hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacağı seyahatlerini ertelediği bildirildi.

TÜM YURT DIŞI ZİYARETLERİNİ İPTAL ETTİ

AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan Mattis'in cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi.

"BU KONUDA SPEKÜLASYON YAPMAYACAĞIM"

Sözcü Klinkel, Mattis'in diğer yandan perşembe günü New York'ta Deniz Piyadeleri Kolluk Kuvvetleri Vakfının düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını belirtti.

Binbaşı Klinkel, seyahatin ABD'nin Suriye'ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği sorusuna ise "Bu konuda spekülasyon yapmayacağım." ifadesini kullandı.

PEŞ PEŞE İPTAL KARARLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mattis'in seyahatlerini erteleme kararının Trump'ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden hemen sonra gelmesi dikkati çekti.

Beyaz Saray, Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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