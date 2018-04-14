Fransız Füzeleri Akdeniz Karanlığını Böyle Böldü! Hedef: Esad
Türk Futbolunun Köklü Kulübü, Resmen Küme Düştü
İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Belli Oldu
Malatya Son Dakikada Yıkıldı
Pentagon, Abd'nin Suriye'ye Düzenlediği Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Chelsea, Geriye Düştüğü Maçta 10 Dakikada İşi Bitirdi
Bakanlık Müjdeyi Verdi! Çocuklu Kadınlar Yarı Zamanlı Çalışacak
Ağrı'da Teröristlerle Sıcak Temas: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu
Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Şike Skandalı Yaşandı
Zor Durumdaki Kulübe Bir Darbe De Aykut Demir Vurdu
Trabzonspor'da Deprem: Paramızı Almadık, Maça Çıkmıyoruz
Acun'un Yerine Geçeceği Haberlerine Noktayı Koydu
Erdoğan, Abd'nin Suriye Operasyonunu Değerlendirdi: Doğru Buluyorum
Kasımpaşa, Ligden Düşen Rakibine Acımadı
Lige Fırtına Gibi Başlayan Futbolcu, Sezon Sonunu Göremedi
Turistlerin Akın Ettiği Köyde Ahırları Bile Kafe Yaptılar
Zeytinyağı İçti, 'istikbal Bağırsaklardadır' Dedi
Trump'tan Yeni Açıklama: Operasyon Başarıyla Tamamlandı
Amerikan Medyası, Suriye Operasyonunu Böyle Gördü

Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu

SURİYE OPERASYONU SONRASI PENTAGON'DAN AÇIKLAMA: TÜM HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Pentagon, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik operasyonu ile ilgili "Tüm hedefler başarıyla vuruldu, Operasyon sınırlı, ezici ve etkileyiciydi. Suriye'nin kimyasal silah programını gerilettik." dedi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu(9/10)5

Pentagon sözcüsünden Suriye'deki hava saldırısı ile ilgili açıklama geldi. Sözcü harekata dair, "Hatasız, yoğun ve etkili" ifadesini kullandı.

"KİMYASAL SİLAH PROGRAMINI YILLARCA GERİLETECEK"

Harekatın amacının "Suriye rejimini kimyasal saldırılardan caydırmak" olduğunu söyleyen sözcü harekatın Suriye'nin kimyasal silah programını yıllarca gerileteceğini söyledi. Sözcü Rus savunma sistemlerinin kullanıldığına dair belirti olmadığını da vurguladı; "Suriye hava savunma çabaları büyük ölçüde etkisiz kaldı" dedi.

"VURULAN HEDEFLERİNDEN BİRİNDE KİMYASAL MADDE VARDI"

Pentagon Sözcüsü Suriye'nin kimyasal silahlarla bağlantılı büyük miktarda ekipman ve materyal kaybına uğradığını da belirtti. Ayrıca vurulan hedeflerden birinde kimyasal silah yapımında kullanılan madde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"BUNDAN SONRASINA ESAD KARAR VERECEK"

Pentagon "Suriye'de tüm hedefler başarıyla vuruldu. Bombardıman rejime kesin ve net bir mesajdı. Amaç, rejimi kimyasal saldırıdan caydırmak. Suriye'nin kimyasal silah programı gerileyecek. Hiçbir kimyasal silah saldırısı yapamazlar diyemiyorum, ancak gerilettiğimizi söyleyebilirim. Suriye hava savunma sistemi etkisiz kaldı. Suriye'nin kimyasal ekipman ve materyal kaybı var. Sivil can kaybına dair elimizde bilgi yok. Rus hava savunma sistemi kullanılmadı. Rusya ile çatışmayı önleme kanalı açık. Bundan sonrasına Esad karar verecek. Hiçbir müttefik uçak ne zarar gördü ne saldırıya uğradı. Bundan sonra ne olacağı Esad rejiminin ne yapacağına bağlı olacak." açıklamasında bulundu.

"SURİYE SORUNUNU ANCAK DİPLOMASİYLE ÇÖZEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Pentagon "Hava savunma durumumuz son derece enerjik. Suriye sorununu ancak diplomasiyle çözebileceğimizi biliyoruz. Medeni ülkeler Suriye'de yaşananları gözardı edemez. Onlarla çatışmak, savaşmak istemiyoruz. Görevimiz DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suriye  Operasyonu  Sonrası  Pentagon  Dan  Açıklama  Tüm  Hedefler  Başarıyla  Vuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER