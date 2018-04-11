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Suriye operasyonu tamam gibi! Gölge CIA vurulacak yerleri açıkladı

SURİYE OPERASYONU TAMAM GİBİ! GÖLGE CIA VURULACAK YERLERİ AÇIKLADI

"Gölge CIA" olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor'un uzmanları, ABD'nin Suriye'de vuracağı üslerin listesini verip saldırının geçen yıl düzenlenen operasyondan

Tarih : 11 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Suriye Operasyonu Tamam Gibi! Gölge Cıa Vurulacak Yerleri Açıkladı(10/10)6

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de vurabilecekleri olası üslerin belirtildiği bir makale yayınladı.

DAHA KAPSAMLI BİR OPERASYON BEKLENİYOR

"Gölge CIA" olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor'un uzmanları, ABD Donanması'nın Nisan 2017'de Suriye'deki Şayrat üssünü vurduğu operasyona kıyasla daha kapsamlı bir operasyonun kendilerini beklediğini kaydetti.

UZMANLAR 3 ÜSSÜN ADINI VERDİ

Uzmanlara göre yeni operasyonda Suriye'nin kimyasal programıyla ilişkilendirilen yerler ile Şam çevresindeki Dumayr, Marj Ruhayyil ve Mezze hava üsleri hedef alınacak.

İNGİLTERE, FRANSA, KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN DESTEK VERECEK

"ABD, Suriye hükümetini dizginlemeyi değil, hükümetin kimyasal saldırı düzenleme imkanlarını zayıflatmak istiyor" diye devam eden uzmanlar, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin operasyona destek vereceğinin altını çizdi.

Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine, başta ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere Batı ülkeleri müdahale sinyalleri vermeye başlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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