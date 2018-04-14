SURİYE OPERASYONUNA SERT TEPKİ GÖSTEREN PULİTZER ÖDÜLLÜ AMERİKALI GAZETECİ, TRUMP'A KÜFÜRLER SAVURDU
Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Alex Jones, ABD'nin Suriye Operasyonuna sert tepki gösterdi. Trump'ı hedef alan gazeteci, masayı yumruklayıp küfürler savurdu.
Amerika'nın Suriye'deki operasyonuna Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Alex Jones çok sert tepki geldi.Amerikan Başkanı Trump'ı hedef alan gazeteci adeta açtı ağzını, yumdu gözünü.
MASAYI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER SAVURDU
Suriye lideri Beşar Esad'ın hem DEAŞ'a, hem de El Kaide'ye karşı savaş verdiğini öne süren Alex Jones, ağır küfürler içeren sözler sarf etti.
Sinirlerine hakim olamayan Alex Jones, "F.ck Trump" deyip defalarca stüdyodaki masayı yumrukladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bayrağımıza Çirkin Saldırı! Mobese'ler İşte Böyle Kaydetti
- Yüksekdağ'a Seçim Yasaklarına Muhalefetten 6 Ay Hapis Cezası
- Türkiye'den İsviçre'ye Ermeni Anıt Tepkisi: Olumsuz Etkileri Olacaktır
- Yiğidolar Aşka Geldi: Otobüs Verin Köpek'e Pusu Kuracağız!
- Mahkeme, Demirtaş'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar