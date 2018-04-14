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Suriye Operasyonuna Sert Tepki Gösteren Pulitzer Ödüllü Amerikalı Gazeteci, Trump'a Küfürler Savurdu
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Suriye Operasyonuna Sert Tepki Gösteren Pulitzer Ödüllü Amerikalı Gazeteci, Trump'a Küfürler Savurdu

SURİYE OPERASYONUNA SERT TEPKİ GÖSTEREN PULİTZER ÖDÜLLÜ AMERİKALI GAZETECİ, TRUMP'A KÜFÜRLER SAVURDU

Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Alex Jones, ABD'nin Suriye Operasyonuna sert tepki gösterdi. Trump'ı hedef alan gazeteci, masayı yumruklayıp küfürler savurdu.

Tarih : 14 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Suriye Operasyonuna Sert Tepki Gösteren Pulitzer Ödüllü Amerikalı Gazeteci, Trump'a Küfürler Savurdu(6/10)2

Amerika'nın Suriye'deki operasyonuna Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Alex Jones çok sert tepki geldi.Amerikan Başkanı Trump'ı hedef alan gazeteci adeta açtı ağzını, yumdu gözünü.

MASAYI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER SAVURDU

Suriye lideri Beşar Esad'ın hem DEAŞ'a, hem de El Kaide'ye karşı savaş verdiğini öne süren Alex Jones, ağır küfürler içeren sözler sarf etti.

Sinirlerine hakim olamayan Alex Jones, "F.ck Trump" deyip defalarca stüdyodaki masayı yumrukladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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