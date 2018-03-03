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Suriye sınırına dev sevkiyat! Vatandaş bayraklarla karşıladı

SURİYE SINIRINA DEV SEVKİYAT! VATANDAŞ BAYRAKLARLA KARŞILADI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkıyatı gerçekleştirildi. 100'ü aşkın tank, obüs ve personel taşıyıcı Kilis'e getirildi.

Tarih : 03 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Suriye Sınırına Dev Sevkiyat! Vatandaş Bayraklarla Karşıladı(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkıyatı gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Doğu illerinden yola çıkan 100'ü aşkın fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat ve topçu bataryaları Kilis'e geldi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisi altında askeri konvoy 5 kilometrelik yolu 1 saatte kat edebildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tek seferde en büyük sevkıyatını Kilis üzerinden Afrin bölgesine yaparken, vatandaşların sevgi gösterilerine askerler de korna çalarak yanıt verdi. Bazı vatandaşlar, askerlere Türk bayrakları verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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