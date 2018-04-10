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SURİYE TOPLANTISINDA ABD'DEN REST: KARAR NE OLURSA OLSUN VURACAĞIZ!


Suriye toplantısında ABD'den rest: Karar ne olursa olsun vuracağız!
Tarih : 10 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Suriye Toplantısında Abd'den Rest: Karar Ne Olursa Olsun Vuracağız!(5/10)1

BMGK'daki Suriye toplantısında ABD sözcüsü, "Karar ne olursa olsun, kimyasal saldırıya karşılık verilecek." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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