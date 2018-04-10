SURİYE TOPLANTISINDA ABD'DEN REST: KARAR NE OLURSA OLSUN VURACAĞIZ!
BMGK'daki Suriye toplantısında ABD sözcüsü, "Karar ne olursa olsun, kimyasal saldırıya karşılık verilecek." dedi.
Kaynak: haberinburada
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