SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ ŞUBAT AYINA ERTELENDİ
Rusya'nın Soçi kentinde aralık ayında düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin şubat ayına ertelendiği bildirildi.
ARALIK AYINDA YAPILMASI PLANLANIYORDU
Rus haber ajansı RİA Novosti'nin, "konuya yakın diplomatik bir kaynağa" dayandırdığı haberine göre, gelecek ay Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin şubat ayında düzenlenmesine karar verildi.
Haberde, kongreye yönelik çalışmaların devam etmesi nedeniyle tarihin ertelendiği belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ZİRVEDE KARARLAŞTIRILMIŞTI
Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçtiğimiz hafta yapılan ortak açıklamada, Beşar Esad rejimi ve muhalifler arasında tertiplenmesi öngörülen Ulusal Diyalog Kongresi'ne destek verilmişti.
TÜRKİYE, PYD KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU
Kongreye katılım sağlaması istenen muhalif gruplar için "Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve parçalanamaz karakterine bağlı olan muhalefet" ifadeleri kullanılarak, Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD konusundaki tutumu da açıklamaya yansıtılmıştı.
ESAD VE PYD DE KATILMAYI PLANLIYOR
Kongre'ye Beşar Esad'ın temsilcisinin de katılacağı açıklanırken, Rusya, Türkiye'nin itirazına rağmen PKK/PYD'yi de davet etmeyi planlıyordu.
Kaynak: haberinburada
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