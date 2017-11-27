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SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ ŞUBAT AYINA ERTELENDİ


Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Şubat Ayına Ertelendi
Tarih : 27 Kasım 2017, 18:40
Puan Ver : Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Şubat Ayına Ertelendi(10/10)6

Rusya'nın Soçi kentinde aralık ayında düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin şubat ayına ertelendiği bildirildi.

ARALIK AYINDA YAPILMASI PLANLANIYORDU

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin, "konuya yakın diplomatik bir kaynağa" dayandırdığı haberine göre, gelecek ay Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin şubat ayında düzenlenmesine karar verildi.

Haberde, kongreye yönelik çalışmaların devam etmesi nedeniyle tarihin ertelendiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ZİRVEDE KARARLAŞTIRILMIŞTI

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçtiğimiz hafta yapılan ortak açıklamada, Beşar Esad rejimi ve muhalifler arasında tertiplenmesi öngörülen Ulusal Diyalog Kongresi'ne destek verilmişti.

TÜRKİYE, PYD KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU

Kongreye katılım sağlaması istenen muhalif gruplar için "Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve parçalanamaz karakterine bağlı olan muhalefet" ifadeleri kullanılarak, Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD konusundaki tutumu da açıklamaya yansıtılmıştı.

ESAD VE PYD DE KATILMAYI PLANLIYOR

Kongre'ye Beşar Esad'ın temsilcisinin de katılacağı açıklanırken, Rusya, Türkiye'nin itirazına rağmen PKK/PYD'yi de davet etmeyi planlıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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