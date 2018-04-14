SURİYE'DE 10 BÜYÜK PATLAMA! ŞAM'A ELEKTRİK VERİLEMİYOR
Suriye'nin Deyr el Zor şehrinde 10 büyük ölçekli patlama meydana geldi. Şam başta olmak üzere Esad'ın elindeki birçok bölgeye elektrik verilemiyor.
Deyr el Zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi. Patlama doğu kırsalındaki Esad milislerinin kontrolü altında Meathin ve Taybeh kasabalarını sarstı.
ESAD'IN ELİNDEKİ BÖLGELERE ELEKTRİK VERİLEMİYOR
İHA'nın haberine göre, Şam elektriksiz kaldı. Birçok bölgeye elektrik verilemiyor.
Kaynak: haberinburada
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