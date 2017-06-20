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suriye'de gerilim! abd bir kez daha vurdu

SURİYE'DE GERİLİM! ABD BİR KEZ DAHA VURDU

ABD F-15 savaş uçağı, Tanf bölgesinde Esed rejimine ait İran yapımı insansız hava aracını düşürdü.

Tarih : 20 Haziran 2017, 17:07
Puan Ver : Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu(9/10)11


ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15E savaş uçağı, Irak-Suriye sınırındaki Tanf bölgesinde ABD askerlerine tehdit olarak görülen Suriye rejimine ait İran yapımı Şahid-129 İHA'sını düşürdü.



HAVADA ABD-RUSYA YAKINLAŞMASI



Rusya'nın Suriye'de ABD ile yaşadığı 'uçak düşürme' gerilimi sürerken, gerginliği arttıracak bir haber de Baltık bölgesinden geldi.



Fox News'in haberine göre, silah yüklü bir Rus jeti bölgede gözlem yapan ABD gözlem uçağına 1.5 metreye kadar yaklaştı.



 



kaynak:haber7








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