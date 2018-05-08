SURİYE'DE RUS SAVAŞ HELİKOPTERİ DÜŞTÜ!
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin doğu bölgelerinde uçuş yapan Ka-52 model savaş helikopterinin düştüğü ifade edildi.
İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
AA'nın aktardığına göre, uçakta bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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