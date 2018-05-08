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SURİYE'DE RUS SAVAŞ HELİKOPTERİ DÜŞTÜ!


Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü!
Tarih : 08 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : Suriye'de Rus Savaş Helikopteri Düştü!(8/10)4

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin doğu bölgelerinde uçuş yapan Ka-52 model savaş helikopterinin düştüğü ifade edildi.

İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın aktardığına göre, uçakta bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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