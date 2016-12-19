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suriye'de tahliyeler yeniden başladı

SURİYE'DE TAHLİYELER YENİDEN BAŞLADI

Suriye'de muhaliflerin kuşatmasında bulunan Hizbullah kontrolündeki Şii nüfuslu Fua ve Kefreya beldelerinden tahliye başladı. Rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten 46 otobüslük bir konvoy da eş zamanlı olarak İdlib'e doğru yola çıktı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 10:41
Puan Ver : Suriye'de Tahliyeler Yeniden Başladı(6/10)6


İdlib ve Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Halep'ten tahliyenin yeniden başlamasına karşılık, Fua ve Kefreya beldelerinden siviller ve rejim yanlısı bazı yabancı teröristleri taşıyan 10 otobüs hareket etti. Otobüsler, Halep'in rejim güçlerinin kontrolündeki bölgesine doğru ilerliyor.



Bu esnada rejim kuşatması altındaki doğu Halep'ten sivillerin İdlib'e nakli sürüyor. 25 otobüs, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep'e ulaşırken, 21 otobüs de rejimin Raşidin semtindeki kontrol noktasından geçti.



Türkiye ile Rusya'nın arabulucuğu ve garantörlüğünde dün muhalifler ve rejim ile rejim yanlısı terörist gruplar arasında yeni bir mutabakat gerçekleştirilmişti.



Mutabakata göre, doğu Halep'teki sivil ve muhaliflerin 20 bininin bugün, geri kalanının yarın tahliye edilmesi öngörülüyor.



Buna karşılık, Fua ve Kefreya'dan 3 gün içinde toplam 4 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.



 



kaynak:AA








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