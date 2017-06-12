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suriye'de yaralanan çocuk türkiye'ye getirildi

SURİYE'DE YARALANAN ÇOCUK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çobanbey kırsalında terör örgütü DEAŞ üyelerince önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bir Suriyeli, tedavi için Kilis'e getirildi

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:25
Puan Ver : Suriye'de Yaralanan Çocuk Türkiye'ye Getirildi(8/10)6




Suriye'nin Halep şehrine bağlı Çobanbey kırsalında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.



Halep'e bağlı Çobanbey kırsalında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olay sırasında yaralanan Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.



112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



 



kaynak:sabah










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