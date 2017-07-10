SURİYE'DEKİ EYLEMLERE DAMGA VURAN PANKART: TÜRK ASKERİ KARDEŞİMİZDİR
Suriye'nin Halep kentinin Mare ilçesinde yerel halk, terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteri düzenledi. Gösteride PKK'nın bölgeyi terk etmesi istendi. PKK, dün tarım arazisinde çalışan işçilere ateş açmış ve saldırıda 1 kız çocuğunu katletmişti.
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD protesto edildi. Mareliler, akşam saatlerinde ilçe meydanında toplanarak, PKK/PYD aleyhinde sloganlar attı.
"TÜRK ASKERLER KARDEŞİMİZDİR"
Çevre köylerden de katılanların olduğu gösteride, Arapça ve İngilizce "Terör örgütü PKK'yı ihanetlerle köylerimize yerleştirdiniz. Onları zilletle köylerimizden çıkaracaksınız", "Türk askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir" yazılı dövizler taşındı.
"TÜRKİYE'YE MESAJIMIZ..."
Göstericilerden Dr. Ahmed Hafız, "Türk hükümeti ve devletine mesajımızdır. Bizler bölgedeki terör örgütü PYD'ye karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.
Avukat Mahmud Nacar da ' 'Suriye'de rejim, Şii milisler ve PYD'ye karşı devrimimiz devam ediyor. Bunların hepsi terör örgütüdür. Başarılı olana kadar devrimimiz devam edecektir. Türkiye ve Türk halkına, Suriyelilere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Terör örgütü PKK/PYD, dün Halep'in Mare ilçesinde kontrolündeki bir köyde, tarım arazisinde çalışan işçilere ateş açtı. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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