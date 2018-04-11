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Suriye'deki gerilime İran'da katıldı: Şam'ın yanında yer alacağız

SURİYE'DEKİ GERİLİME İRAN'DA KATILDI: ŞAM'IN YANINDA YER ALACAĞIZ

İran, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'yi hedef alan açıklamalarının ardından, "Olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" dedi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Suriye'deki Gerilime İran'da Katıldı: Şam'ın Yanında Yer Alacağız(7/10)3

ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Suriye'yi hedef alan Twitter mesajlarının ardından İran'dan açıklama geldi. İran, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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