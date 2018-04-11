SURİYE'DEKİ GERİLİME İRAN'DA KATILDI: ŞAM'IN YANINDA YER ALACAĞIZ
İran, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'yi hedef alan açıklamalarının ardından, "Olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" dedi.
ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Suriye'yi hedef alan Twitter mesajlarının ardından İran'dan açıklama geldi. İran, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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