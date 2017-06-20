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suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldılar!

SURİYE'DEKİ HAVA OPERASYONLARINI ASKIYA ALDILAR!

Avustralya, Suriye'ye yönelik hava operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:27
Puan Ver : Suriye'deki Hava Operasyonlarını Askıya Aldılar!(8/10)6


Avustralya'nın, ABD'nin Ese rejimine ait uçağı düşürmesi ve Rusya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona yönelik açıklamalarının ardından, hava operasyonlarını askıya alması dikkat çekti.



OPERASYONLAR TEDBİR AMAÇLI ASKIYA ALINDI



Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tedbir olarak Avustralya Savunma Gücü'nün (ADF) Suriye'deki operasyonları askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

 



 



kaynak:sabah








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