

Avustralya'nın, ABD'nin Ese rejimine ait uçağı düşürmesi ve Rusya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona yönelik açıklamalarının ardından, hava operasyonlarını askıya alması dikkat çekti.







OPERASYONLAR TEDBİR AMAÇLI ASKIYA ALINDI







Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tedbir olarak Avustralya Savunma Gücü'nün (ADF) Suriye'deki operasyonları askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.











kaynak:sabah