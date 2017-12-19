Suriye'de Mayadin'de sıkışan DEAŞ'lıları Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiren kaçakçılar tarife değiştirdi. Yeni tarifeye göre DEAŞ'lı teröristlerden 3 bin dolar, YPG'li teröristlerden bin dolar alınıyor.

Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmeye başlanmasıyla sınırdaki kaçakçıların tarifesi de değişti. Yeni tarifeye göre Avrupa'ya gitmek için Türkiye'ye giriş yapmak isteyen DEAŞ'lı erkek teröristler kaçakçılara 3 bin, PYD/YPG'li teröristlerse bin dolar ödeme yapıyor.

KENDİ ÜLKELERİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYORLAR

Suriye'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının imha edilmesinin ardından komuta merkezi konumundaki Rakka ve Deyrizor'u kaybeden DEAŞ, Mayadin bölgesinde sıkıştı. Özellikle DEAŞ adına savaşan yabancı savaşçılar, kendi ülkelerine dönmek için terör örgütünden ayrıldı ve Türkiye sınırına gelmeye başladı. Silah ve bomba eğitimi alan, eylem potansiyeli bulunan bu teröristlerin Türkiye'ye sızma ihtimaline karşı güvenlik güçleri de sınır bölgesinde sıkı tedbirler aldı.

GEÇİŞ ZORLAŞTI, TARİFE DEĞİŞTİ

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre sınıra duvar örülmesi, sıkı tedbirlerin alınması ve Suriye'de büyük güç kaybeden DEAŞ'lıların Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçmak istemesi üzerine kaçakçılar da tarifesinde değişiklik yaptı. Yeni tarifeye göre; kaçakçıların DEAŞ adına savaşan yabancıları, yakalanma riski yüksek olduğu için sınırdan geçirmek üzere 3 bin dolar karşılığında anlaştıkları belirtildi. DEAŞ Suriye'de güç kaybetmeden önce ise bu tarifenin bin doların altında olduğu öğrenildi.

DEAŞ'LI KADINLARDAN BİN DOLAR ALIYORLAR

Kaçakçıların PYD-YPG ve diğer gruplara bağlı kişiler için sınır geçiş tarifesinin ise bin dolar olduğu belirtildi. Sigara kaçakçılığından daha fazla kazanç sağladığı için insanların yasadışı geçişini sağlamaya başlayan kaçakçıların, DEAŞ'lı kadınların sınır geçişi için yine bin dolar istediği ifade edildi.

ÖNCE EŞLERİNİ GÖNDERİYORLAR

DEAŞ'tan kopan ve ülkelerine dönmek için sınıra yakın bölgelere gelen yabancı teröristlerin anlaştıkları kaçakçılara önce yanlarında bulunan eşlerini sınırdan geçirttikleri belirtildi. Bu yöntemle geçiş noktalarının güvenli olup olmadığını test ettikleri öğrenilen teröristlerin, eşleri yakalanmazsa kendilerinin de sınırı geçtikleri ifade edildi. Eşlerinin yakalanması durumun da ise DEAŞ'lıların başka geçiş güzergâhlarını denemeye başladıkları bildirildi.

YUNAN ADALARINA GÖTÜREN KAÇAKÇILAR DA TARİFE DEĞİŞRTİRMİŞTİ

Ege kıyılarından illegal yollardan sığınmacıları Yunan adalarına götüren kaçakçılar da Türkiye ile AB arasında imzalanan 'Geri Kabul Anlaşması'ndan sonra geçişlerin azalması üzerine tarife değişikliğine gitmişti. Daha önce sığınmacılardan bin 500 ile 5 bin dolar alan kaçakçılar, 'Geri Kabul Anlaşması' sonrası tarife değişikliğine giderek kişi başı 400 dolara düşmüştü.

Kaynak: haberinburada