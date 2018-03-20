Suriye'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı.

GÖKYÜZÜ GRİ RENGE BÜRÜNDÜ

Kamışlı kentinde Nevruz bayramı için yakılan araç lastiklerinden yükselen duman, sınırın her iki tarafını da etkisi altına aldı. Suriye tarafında Kamışlı ile hemen karşısındaki Nusaybin ilçesi, lastik ateşlerinden yükselen dumanla kaplanırken, gökyüzü gri bir renge büründü. bu arada zaman zaman da silah sesleri duyuldu.

Kaynak: haberinburada