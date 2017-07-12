SURİYELİ ANNE VE BEBEĞİNİ ÖLDÜREN CANİLERİ ÇÖZEN SÖZLER: YAN ODADA CEMAL VAR
Sakarya Kaynarca'daki Suriyeli 9 aylık hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin vahşice katledilmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, 20 yaşındaki Emani AlRahmun ile 10 aylık bebeğinin kaybolduğu yönündeki başvuru üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, özel bir ekip kurdu.
"HAYVAN ÇALMAYA GİDECEKTİK"
Ekip, önce kadının kocası Halid Al-Rahmun'un ifadesini aldı. Al-Rahmun, "Tehdit eden var mı" sorusu üzerine, iş arkadaşları Birol Karacal ile Cemal Bay'ın ismini verdi. Rarmun'un kapı komşusu da olan Birol Karacal sorguya alındı. Mesaiye gitmediği anlaşılan Karacal, "Cemal ile gece hayvan çalmaya gidecektik. İşe gitmedik, keşif yaptık" dedi.
"O HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ"
Deneyimli polisler, "Diğer nezarethanede Cemal var. O her şeyi itiraf etti. Her şeyi senin yaptığını söylüyor" deyince ifadenin seyri değişti. Suç ortağının kendisini ele verdiğini düşünen Birol Karacal, her şeyi itiraf ederek vahşi cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Bu itiraflar üzerine Cemal Bay de polis tarafından gözaltına alındı. Cemal Bay da suç ortağı gibi her şeyi anlattı.
KÜPELERİ DE ÇALMIŞLAR
Bu arada Suriyeli anne Emani Al-Rahmun'un küpeleri, zanlılardan birinin köyünün camisinin tuvaletindeki tavan lambasının içinde bulundu. Zanlıların cinayet sonrası Suriyeli annenin küpelerini çalarak buraya gizledikleri belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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