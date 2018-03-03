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Suriyeli gencin, Avrupalı yaşlı erkeklerle ilişki pazarlığı kamerada

SURİYELİ GENCİN, AVRUPALI YAŞLI ERKEKLERLE İLİŞKİ PAZARLIĞI KAMERADA

Suriyeli gençler karınlarını doyurabilmek için para karşılığında Avrupalı erkeklerle cinsel ilişkiye giriyor. Bunun sonucunda Suriyeli gençlerin birçoğu intihara sürükleniyor.

Tarih : 03 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Suriyeli Gencin, Avrupalı Yaşlı Erkeklerle İlişki Pazarlığı Kamerada(6/10)2

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Avrupalı erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye giren Suriyeli genç videoya kaydedildi. Görüntülerde Suriyeli bir genç orta yaşlı Avrupalı bir erkekle 10 euro gibi bir ücret için pazarlık yapıyor.

"BURADA CİNSEL İLİŞKİ İÇİN PARA TEKLİF EDEN BİRÇOK YAŞLI İNSAN VAR"

Suriyeli genç 6 ay önce deniz yolula Türkiye'den geldiğini söylüyor. Burada cinsel ilişkiye girmek için para teklif eden birçok yaşlı insan olduğunu anlatıyor. Videoda, Avrupalı erkek "Sana 10 euro versem bana masaj yapar mısın?" diyor.

"KONDOM KULLANACAK MIYIZ?"

Suriyeli erkek ise 10 euro nun cinsel ilişki için mi masaj için mi olduğunu soruyor. Daha sonra evinde mi otelde mi olacak, kondom kullanacak mıyız gibi sorularla pazarlık yapıyorlar.

"TALEPLERİMİ YERİNE GETİRMEZSEN PARA VERMEM"

Suriyeli genç yatacak yerinin olmadığını anlattı. Genç,"Bir adam bana yaklaştı 'aç mısın?' diye sordu. 'Evet, açım' dedim. 'Benimle gel yemek yer ve konuşuruz' dedi. Ardından 'benimle uyur musun?' diye sordu. 'Sana yardım eder paranı veririm' dedi. Daha sonra evine gittik. Taleplerini yerine getirmezsem para vermeyeceğini söyledi." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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