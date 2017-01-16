

Suriyeli muhalif gruplar, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak görüşmelere katılacaklarını açıkladı.







Middle East Eye'nin haberine göre, Ankara'da toplantı halinde olan muhalifler, Astana'daki görüşmelere katılma kararı aldı. Muhalifler geçtiğimiz günlerde Esad rejiminin saldırıları durmadan görüşmelere katılmayacaklarını açıklamıştı. Muhalif grupların görüşmelerde ateşkes konusunu gündeme alması bekleniyor.







Anadolu Ajansı da 9 muhalif grubun Astana'ya katılacağını belirtti. Söz konusu gruplar şu şekilde: Feylak'uş Şam, Sultan Murad, Şam cephesi, Ceyş'ül İzz, Ceyş'ül Nasr, Birinci sahil tugayı, Liva Şüheda İslam, Festakim Kema Umirt ve Ceyş'ül İslam.







Katılan grupların heyet başkanlığını ise Muhammed Alluş üstlenecek. Alluş, Cenevre görüşmelerinde de muhaliflerin temsil heyetinin başkanıydı. Fakat uluslararası toplumu eleştirerek barış çabalarında ilerleme kaydedilememesini protesto ederek, heyet başkanlığından çekilmişti.







kaynak:ahaber