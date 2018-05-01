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Suriyeli mültecileri aşağılayıp dans ettiler! Irkçı klibe tepki yağdı

SURİYELİ MÜLTECİLERİ AŞAĞILAYIP DANS ETTİLER! IRKÇI KLİBE TEPKİ YAĞDI

Lübnan'da El Cedid televizyonunda yayınlanan ve Suriyeli mültecileri aşağılayan ırkçı klip izleyicilerden büyük tepki çekti. Şarkı, sosyal medyada da gündem oldu.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı(10/10)6

Lübnan'da yayın yapan El Cedid televizyonunda yayınlanan ve Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı.

MÜLTECİLERİ AŞAĞILAYAN IRKÇI KLİBE İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

El Cedid televizyonu, geçtiğimiz haftalarda bir klip yayınladı. Klipte, ülkelerinden kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konu alınıyordu. Ancak şarkıda kullanılan ifadelerin aşırı ırkçı olması ve mültecileri aşağılaması, izleyicilerden büyük tepki çekti.

ŞARKININ MELODİSİ ERKİN KORAY'IN "ŞAŞKIN" ŞARKISINA AİT

Şarkının melodisi Türk müzikseverler için oldukça tanıdık. Şarkıda, Erkin Koray'ın seslendirdiği "Şaşkın" şarkısının Arap melodisi kullanılmış. Şarkı için çekilen klipte ise, genç kadınların neşe içinde dans ettikleri görülüyor. Lübnan'da yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

"ŞİMDİ O ODADA BİR DÜZİNEDEN FAZLALAR"

"Oy aman oy ülkemdeki Suriyeli mültecilere bak.

Şimdi biz azınlık olduk onlarsa çoğunluk.

Genç bir çift bir kaç yaz önce bir odaya taşındı

Ama şimdi o odada bir düzineden fazlalar"

şeklinde sözleri olan şarkı, sosyal medyada da gündem oldu. Kanal ise yayınladığı kliple ilgili bir açıklama yapmadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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