SURİYELİ MÜLTECİLERİ AŞAĞILAYIP DANS ETTİLER! IRKÇI KLİBE TEPKİ YAĞDI
Lübnan'da El Cedid televizyonunda yayınlanan ve Suriyeli mültecileri aşağılayan ırkçı klip izleyicilerden büyük tepki çekti. Şarkı, sosyal medyada da gündem oldu.
Lübnan'da yayın yapan El Cedid televizyonunda yayınlanan ve Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı.
MÜLTECİLERİ AŞAĞILAYAN IRKÇI KLİBE İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK TEPKİ
El Cedid televizyonu, geçtiğimiz haftalarda bir klip yayınladı. Klipte, ülkelerinden kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konu alınıyordu. Ancak şarkıda kullanılan ifadelerin aşırı ırkçı olması ve mültecileri aşağılaması, izleyicilerden büyük tepki çekti.
ŞARKININ MELODİSİ ERKİN KORAY'IN "ŞAŞKIN" ŞARKISINA AİT
Şarkının melodisi Türk müzikseverler için oldukça tanıdık. Şarkıda, Erkin Koray'ın seslendirdiği "Şaşkın" şarkısının Arap melodisi kullanılmış. Şarkı için çekilen klipte ise, genç kadınların neşe içinde dans ettikleri görülüyor. Lübnan'da yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.
"ŞİMDİ O ODADA BİR DÜZİNEDEN FAZLALAR"
"Oy aman oy ülkemdeki Suriyeli mültecilere bak.
Şimdi biz azınlık olduk onlarsa çoğunluk.
Genç bir çift bir kaç yaz önce bir odaya taşındı
Ama şimdi o odada bir düzineden fazlalar"
şeklinde sözleri olan şarkı, sosyal medyada da gündem oldu. Kanal ise yayınladığı kliple ilgili bir açıklama yapmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
- Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
- Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
- Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
- Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sahibi Çaresiz Kaldı! 2 Pitbull, Evcil Köpeği Aralarına Alıp Parçaladı
- First Lady Bombaladı: Hapis Hayatı Yaşıyor, Pencere Bile Açamıyor!
- Çılgın Festivalin Yaratıcısı Felç Geçirip Yaşama Veda Etti
- Yeni Bir Hayat Planı Yaptı, Tatile Çıkmadan Önce Çocuklarını Boğdu
- Tarihi Karar Sonrası Kim'den Şaşırtan Çıkış: Tüm Dünyaya Göstereceğiz!
Bu Haberle İlgili Yorumlar