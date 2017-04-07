Kemoterapi Ve Radyoterapiden Fayda Sağlayamadıysanız...
Dominik'e Gitti, Çocuklarına Survivor İzletti
Meral Akşener Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti
Ankara-Bingöl Seferini Yapan Uçağa Yıldırım Çarptı
Cumhurbaşkanı Adayını Una Buladılar!
Galatasaray Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor
Otomobil Alacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Yolda...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! İşten Çıkana Da Tazminat!
Pkk'ya Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Başbakan Yıldırım Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü
Van'da Toprağa Gömülü 122 Kilo Uyuşturucu Bulundu
Plaza Çalışanlarının Daha Fazla Probiyotiğe İhtiyacı Var
Bu Millet Her Zaman Diktatörlere Haddini Bildirmiştir
29 Yaşında 43 Suçtan Aranan Kadın Yakalandı
Elektrikli Taksiler 15 Nisan'da Yollarda
Bağkur Ve Prim Düzenlemesi Haftaya Yasalaşıyor
Teknoloji Devlerinin İlk Ofisleri
Galaxy S8 Sistem Yazılımı İndirilmeye Hazır
Youtube, Mobil Canlı Yayın İçin Şartlarında Esnekliğe Gitti
Yahoo Ve Aol, Oath Adı Altında Birleşiyor

suriyeli pilot tutuklandı

SURİYELİ PİLOT TUTUKLANDI

Hatay sınırında düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan tutuklandı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:51
Puan Ver : Suriyeli Pilot Tutuklandı(6/10)7


Edinilen bilgiye göre, 4 Mart 2017 Cumartesi günü Hatay'ın Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Mehmet Sufhan'ın (56) ameliyata alındığı Hatay Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir aylık tedavi süreci tamamlandı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sınır ihlali ve casusluk faaliyeti' yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriyeli Albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak Hatay Cezaevi'ne gönderildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Suriyeli  Pilot  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER