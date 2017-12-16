SURİYELİ SIĞINMACIYA MESSİ'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ
İspanyol kulübü Barcelona ve yıldız oyuncusu Messi, Halep'ten Köln'e kadar beş bin kilometre yol kat eden Suriyeli sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hayallerini gerçeğe çevirdi.
Suriyeli 18 yaşındaki sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hayallerini, taraftarı olduğu İspanya kulübü Barcelona ve hayranı olduğu Arjantinli yıldız Lionel Messi gerçekleştirdi.
Barcelona'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabına eklenen videoda, Suriyeli sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hikayesine ve hayallerini gerçekleştirerek Barcelona kafilesiyle tanışmasına yer verildi.
Halep kentinde doğan ve beyin felcine geçr nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hayatını idame ettiren Nujeen, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2015 yılında birçok ülkeden geçerek Almanya'nın Köln kentine vardı.
BARCELONA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Yaklaşık beş bin kilometre süren yol hikayesi ve yaşadıkları, Büyük Britanyalı gazeteci Christina Lamb tarafından kaleme alınarak kitaplaştırılmasının ardından dünya genelinde tanınmaya başlayan Suriyeli genç kızın hayallerini, taraftarı olduğu Barcelona gerçekleştirdi.
TAKIM OTOBÜSÜ EVİNDEN ALDI
Barcelona'nın takım kafilesini taşıyan otobüs, Suriyeli sığınmacının Köln'de kaldığı evin önüne kadar gelerek onu İspanya'ya götürdü. Burada Camp Nou Stadı'nda Barcelona'nın Celta Vigo ile yaptığı lig maçını tribünden takip etme fırsatını yakalayan Suriyeli genç kıza, sırtında "Nujeen" yazan forma hediye edildi.
MESSI YAKINDAN İLGİLENDİ
Yaşadığı zorluklar nedeniyle okul hayatına ancak 17 yaşında başlayan Nujeen, daha sonra tesislerde aralarında Lionel Messi, Andres Iniesta, Luis Suarez ve Gerard Pique'nin yer aldığı Barcelonalı futbolcular tarafından karşılandı.
Büyük hayranı olduğu Messi'den yakın ilgi gören Suriyeli sığınmacı, Arjantinli yıldız ile fotoğraf çekti̇rerek onun imzalı formasını aldı. Futbolculara imzalı kitabını da veren Nujeen, "Hayatımın en güzel gününü geçiriyorum. Bu büyük sürpriz nedeniyle Barcelona ve Messi'ye çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Jandarmanın Yüz Tanıyan Akıllı Gözlüğü Takbul'a Dünya Talip
- Bursa'da 100 Liralık Alışverişle Çekilişe Katılan 10 Müşteri, Otomobil Sahibi Oldu
- Üsküdar-Ümraniye Metrosunun İlk Yolcuları, Tren Hareket Edince Sendeledi
- Erdoğan'ın Duyurduğu İstihdam Seferberliğinin Detayları Belli Oldu
- Aselsan, 200 Milyon Dolarlık Radarı 26,5 Milyon Dolara Üretecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar